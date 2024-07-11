Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист погиб, пытаясь сфотографировать слонов в африканском заповеднике
Кто получает автомобиль при разводе: что говорит юрист
Эксперт Хайцеэр объяснил, как уровень антифриза влияет на работу мотора в жару
Терапевт Алексеева объяснила, как спастись от аномальной жары
Эксперт Матвеева: безопасный маникюр для детей, что должны знать родители
Мария Погребняк рассказала о необычном гаджете для беременных
Финансовая помощь Украине угрожает единству Евросоюза
Ушла из жизни актриса Шелли Дюваль, известная по фильму "Сияние"
CEE: Марс, вероятно, имел холодное и ледяное прошлое
Русофобия накаляется: россиян из Крыма стали не пускать в Грузию

Грузия отказывает во въезде россиянам из Крыма

2:46
Туризм

Несколько россиян, которые путешествовали на автобусе турецкой компании Luks Yilmaz из Ростова-на-Дону в Стамбул, столкнулись с проблемами на грузинской границе. Инцидент произошел из-за того, что их дети родились в Крыму, который Грузия не признает. По информации, полученной редакцией TourDom. ru от очевидца, пассажиры рассказали о произошедшем.

Грузия отказывает во въезде россиянам из Крыма
Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Автобус выехал из Ростова-на-Дону в понедельник, 9 июля, в 10 утра. По дороге в него сели также туристы из Краснодара. Планировалось, что путешествие до Стамбула займет от 35 до 45 часов, в зависимости от времени, потраченного на пограничные формальности.

В среду автобус долго стоял в очереди на грузинском пограничном контроле. Очевидец рассказал, что все пассажиры успешно прошли российскую границу в "Верхнем Ларсе", однако на пункте пропуска "Казбеги" в Грузии девять человек из автобуса не были допущены.

"Рядом со мной сидела мама с тремя маленькими детьми, ехали в Бурсу, где живут ее родители. Их тоже не пустили в Грузию из-за того, что дети родились в Крыму после его присоединения к России. Власти Грузии не признали наши паспорта и считают их недействительными из-за этого", — рассказал один из пассажиров.

С другими высаженными пассажирами возникли аналогичные проблемы.

Пассажиры выразили недоумение по поводу отсутствия предупреждений от автоперевозчика при покупке билетов о возможности недопущения через границу в таких случаях.

Важно отметить, что сайт грузинского Министерства иностранных дел предупреждает о необходимости отсутствия в загранпаспорте граждан России штампов о посещении Южной Осетии и Абхазии. При наличии таких штампов граждане РФ могут быть подвергнуты штрафу или лишению свободы.

Однако информация о том, что граждане РФ, родившиеся в Крыму после его присоединения к России, могут быть отказаны во въезде в Грузию, не была явно представлена МИДом.

Юрист Игорь Косицын подчеркнул, что перевозчик не несет ответственности за подобные случаи, если они не были явно оговорены в официальных документах или условиях перевозки.

Пассажиры, которые были высажены из автобуса, скорее всего, не смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, так как услуга была предоставлена.

Виза для въезда в Грузию гражданам РФ не требуется, а безвизовый режим позволяет находиться в стране до одного года. Для пересечения границы необходим только действующий загранпаспорт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Nature: молекула LK-2 защитила мозг мышей от повреждения при инсульте
Студия Larian выбрала D&D вместо Fallout или Ultima для создания Baldur's Gate 3
По итогам года выдадут 400 тысяч семейных ипотек, предсказал "Дом.РФ"
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ожидает с 2025 года
Грузия отказывает во въезде россиянам из Крыма
Доля российских фильмов на ТВ выросла до 78% после ухода Голливуда
"Спартак" и священники обсуждают совместные инициативы на благо фанатов
"Дом.РФ" назвал 35 регионов с особыми условиями семейной ипотеки
Татьяна Лазарева* высказалась о своём аресте в России
Skoda ищет возможность вернуться на российский автомобильный рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников