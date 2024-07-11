Русофобия накаляется: россиян из Крыма стали не пускать в Грузию

Грузия отказывает во въезде россиянам из Крыма

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несколько россиян, которые путешествовали на автобусе турецкой компании Luks Yilmaz из Ростова-на-Дону в Стамбул, столкнулись с проблемами на грузинской границе. Инцидент произошел из-за того, что их дети родились в Крыму, который Грузия не признает. По информации, полученной редакцией TourDom. ru от очевидца, пассажиры рассказали о произошедшем.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Автобус выехал из Ростова-на-Дону в понедельник, 9 июля, в 10 утра. По дороге в него сели также туристы из Краснодара. Планировалось, что путешествие до Стамбула займет от 35 до 45 часов, в зависимости от времени, потраченного на пограничные формальности.

В среду автобус долго стоял в очереди на грузинском пограничном контроле. Очевидец рассказал, что все пассажиры успешно прошли российскую границу в "Верхнем Ларсе", однако на пункте пропуска "Казбеги" в Грузии девять человек из автобуса не были допущены.

"Рядом со мной сидела мама с тремя маленькими детьми, ехали в Бурсу, где живут ее родители. Их тоже не пустили в Грузию из-за того, что дети родились в Крыму после его присоединения к России. Власти Грузии не признали наши паспорта и считают их недействительными из-за этого", — рассказал один из пассажиров.

С другими высаженными пассажирами возникли аналогичные проблемы.

Пассажиры выразили недоумение по поводу отсутствия предупреждений от автоперевозчика при покупке билетов о возможности недопущения через границу в таких случаях.

Важно отметить, что сайт грузинского Министерства иностранных дел предупреждает о необходимости отсутствия в загранпаспорте граждан России штампов о посещении Южной Осетии и Абхазии. При наличии таких штампов граждане РФ могут быть подвергнуты штрафу или лишению свободы.

Однако информация о том, что граждане РФ, родившиеся в Крыму после его присоединения к России, могут быть отказаны во въезде в Грузию, не была явно представлена МИДом.

Юрист Игорь Косицын подчеркнул, что перевозчик не несет ответственности за подобные случаи, если они не были явно оговорены в официальных документах или условиях перевозки.

Пассажиры, которые были высажены из автобуса, скорее всего, не смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, так как услуга была предоставлена.

Виза для въезда в Грузию гражданам РФ не требуется, а безвизовый режим позволяет находиться в стране до одного года. Для пересечения границы необходим только действующий загранпаспорт.