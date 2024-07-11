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Пассажиры Домодедово теперь могут заказать еду на вылет и получить её у выхода на посадку

В Домодедово запустили сервис доставки еды прямо к выходу на посадку

1:04
Туризм

Теперь на маркетплейсе аэропорта Домодедово появилась новая услуга — возможность заказа еды непосредственно в полёт. Пассажиры могут оформить заказ, и еда будет доставлена им прямо к выходу на посадку перед вылетом. Это значительно упрощает процесс питания в аэропорту и экономит время, особенно для тех, кто вечно спешит.

В Домодедово запустили сервис доставки еды прямо к выходу на посадку
Фото: commons.wikimedia.org by DME Airport, CC BY-SA 3.0

Согласно информации, представленной на сайте DME Store, на данный момент пассажирам предлагается разнообразный ассортимент блюд. В меню включены три вида сэндвичей, различные виды печенья, орехи, а также яблочные и апельсиновые чипсы. Для завтрака доступны сырники и каша, а для обеда или ужина — три разных вторых блюда и кекс на десерт.

Цены на блюда варьируются. Самая дорогая позиция в меню — сёмга с припущенным рисом, которая стоит 599 рублей. Самые доступные варианты — это сырники, чипсы и кекс, каждый из которых стоит по 199 рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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