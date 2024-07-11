Препараты, которые при себе должен иметь любой турист

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Эндокринолог Диляра Лебедева посоветовала брать с собой в первую очередь в отпуск препараты от расстройства желудка.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, PDM

Она это обуславливает тем, что на отдыхе можно с лёгкостью получить несварение после дегустации экзотических блюд.

"В аптечке туриста обязательно должны быть сорбенты, прокинетики (препараты от боли), кишечные антибиотики, ферменты, а также лекарства от обезвоживания", — цитирует врача "СЭ".

Лебедева также рекомендует взять с собой лекарства от жара и боли; от кашля и боли в горле и от заложенности в носу.

"Эти препараты очень нужны в отпуске, потому что в самолетах и отелях можно простыть под кондиционерами", — добавила она.

Собирая в путешествие аптечку, не забудьте положить антибиотики широкого спектра, антигистаминные средства, бинты (пластыри и ножницы), а также средства для обработки ран.