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Россиянам рассказали, как правильно подготавливаться к походу: советы от эксперта

Россиянам рассказали, как правильно подготавливаться к походу

1:31
Туризм

Организатор активных туров и инструктор Анастасия Епифанова поделилась рекомендациями о том, что необходимо брать с собой в поход.

Россиянам рассказали, как правильно подготавливаться к походу
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Эксперт советует выбирать палатку из прочного полиэстерного материала, который отличается долговечностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Хорошим вариантом будет двухслойная палатка с "тамбуром" для хранения грязных вещей и обуви.

Для походов необходимо выбирать специализированную обувь, такую как трекинговые ботинки или кроссовки из дышащих материалов. Обувь должна обеспечивать хорошую фиксацию голеностопа и иметь жесткую подошву для лучшего сцепления с различными поверхностями. Мембрана, такая как Gore-Tex, поможет сохранить водонепроницаемость и дышащие свойства обуви.

Для одно- или двухдневного похода рекомендуется рюкзак объемом 60 литров. Важно, чтобы он был удобным и комфортным в носке.

Епифанова также подчеркнула, что при выборе спальника следует учитывать температурные условия. Спальник должен обеспечивать комфортный температурный режим в соответствии с ожидаемыми условиями на маршруте.

— Если человек отправляется в поход один, необходимо брать с собой эластичный бинт, йод, обезболивающее, перекись и специфические лекарства при необходимости, — сообщила Епифанова в интервью 360. ru.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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