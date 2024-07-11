Прямые рейсы из Волгограда в Египет стартуют с 18 июля

Первый рейс из Волгограда в Египет отправится 18 июля

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый рейс из Волгограда отправится 18 июля.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, CC BY-SA 4.0

Журналисты "Городских вестей", ссылаясь на пресс-службу международного аэропорта Волгоград, сообщают, что с 18 июля начнутся прямые авиарейсы из города на Волге в Египет.

Организацией полетной программы занимается туроператор FUN&SUN. Самолеты будут летать из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх, а выполнять чартерные рейсы будет египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines.

Пассажирам предложены доступные туры продолжительностью 10 дней и 11 ночей. Рейсы будут выполняться до 21 октября текущего года, отправления из Волгограда в Египет запланированы на понедельники и четверги согласно утвержденному расписанию, ознакомиться с которым можно на официальном сайте аэропорта.

Время в пути в одном направлении составит 4 часа 45 минут. Полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A-321.