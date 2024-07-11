Прямые рейсы из Волгограда в Египет стартуют с 18 июля

Первый рейс из Волгограда отправится 18 июля.
Журналисты "Городских вестей", ссылаясь на пресс-службу международного аэропорта Волгоград, сообщают, что с 18 июля начнутся прямые авиарейсы из города на Волге в Египет.
Организацией полетной программы занимается туроператор FUN&SUN. Самолеты будут летать из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх, а выполнять чартерные рейсы будет египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines.
Пассажирам предложены доступные туры продолжительностью 10 дней и 11 ночей. Рейсы будут выполняться до 21 октября текущего года, отправления из Волгограда в Египет запланированы на понедельники и четверги согласно утвержденному расписанию, ознакомиться с которым можно на официальном сайте аэропорта.
Время в пути в одном направлении составит 4 часа 45 минут. Полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A-321.
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