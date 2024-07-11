Греция на грани коллапса: туристическая отрасль требует радикальных изменений

Греция стоит перед кризисом из-за перегрузки туристической отрасли

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греция стоит на пороге экономического кризиса из-за перегрузки туристической отрасли. Комитет Европейского парламента опубликовал доклад, указывающий на необходимость радикального пересмотра подхода к туризму. Увеличение числа туристов привело к повышенной нагрузке на культурные и исторические достопримечательности, такие как Акрополь, который был вынужден ввести временные ограничения на посещение. С апреля 2024 года такие же правила будут применяться к другим археологическим объектам.

Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely, CC BY-SA 2.0

Туризм является ключевой отраслью экономики Греции, составляя 25% ВВП страны, однако его развитие вызывает серьезные экологические проблемы и дефицит питьевой воды и электроэнергии. Для решения этих проблем необходимо разработать модель устойчивого туризма, которая позволит сбалансировать интересы общества и экономические выгоды. В противном случае Греция может столкнуться с серьезными последствиями.