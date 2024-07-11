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Советы по использованию беспилотных устройств

Как пользоваться дроном, находясь в отпуске?

1:47
Туризм

Дроны становятся все более популярными среди путешественников, поскольку хорошо оборудованный беспилотник с камерой теперь стоит дешевле, чем обычная цифровая камера, и может сделать потрясающие аэрофотоснимки.

Как пользоваться дроном, находясь в отпуске?
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, PDM

Однако важно помнить, что дроны разрешены не везде, и поездки с дронами за границу могут повлечь за собой значительные штрафы и расходы.

Вот некоторые рекомендации по использованию беспилотника:

  • Владельцам и операторам дронов необходима страховка. Перед поездкой важно проверить, распространяется ли страховое покрытие на место отдыха. Без надлежащей страховки стоимость ущерба может быть высокой.
  • Чтобы избежать проблем в аэропорту, желательно заранее ознакомиться с правилами авиакомпании — некоторые не разрешают провозить беспилотники. Эксперты рекомендуют перевозить дрон и аккумуляторы в ручной клади, чтобы предотвратить возможные повреждения из-за неправильного обращения с зарегистрированным багажом.
  • Соблюдайте законы и правила конкретной страны. К примеру, в заповедниках нередко полностью запрещают использование дронов. Поэтому не лишними будут консультации с соответствующими туристическими органами. Обратите внимание на информационные таблички на месте.
  • Чтобы избежать какого-либо дискомфорта или проблем с конфиденциальностью, не рекомендуется проводить съемки на территории частной собственности или в местах массового скопления людей, таких как пляжи и туристические места.
  • Во избежание несчастных случаев рекомендуется запускать дроны только при хороших погодных условиях для предотвращения инцидентов и нанесения ущерба людям или имуществу.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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