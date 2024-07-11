Депутаты смогут выехать в другие страны только после соответствующего разрешения

Депутатам, как "секретоносителям", ограничили выезд за рубеж

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Совет Федерации утвердил поправки в законодательство, которые ограничивают возможность депутатов Госдумы и сенаторов выезжать за границу.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Внесенные изменения касаются статей 4 и 6 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

После подписания документа президентом парламентарии должны получить разрешение на выезд за рубеж у соответствующего органа власти. Однако служебные командировки будут исключением из этого правила. Депутаты и сенаторы, нарушившие это требование, лишатся своих полномочий.

О введенных новшествах высказалась сенатор Ольга Епифанова. Она не расстроена. Ей нравится Крым, Калининград, туристические тропы Карелии, Коми, Архангельской области, и есть места, которые хотела бы посетить: Байкал, Камчатка, Сахалин.