Депутаты смогут выехать в другие страны только после соответствующего разрешения

Совет Федерации утвердил поправки в законодательство, которые ограничивают возможность депутатов Госдумы и сенаторов выезжать за границу.
Внесенные изменения касаются статей 4 и 6 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
После подписания документа президентом парламентарии должны получить разрешение на выезд за рубеж у соответствующего органа власти. Однако служебные командировки будут исключением из этого правила. Депутаты и сенаторы, нарушившие это требование, лишатся своих полномочий.
О введенных новшествах высказалась сенатор Ольга Епифанова. Она не расстроена. Ей нравится Крым, Калининград, туристические тропы Карелии, Коми, Архангельской области, и есть места, которые хотела бы посетить: Байкал, Камчатка, Сахалин.
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