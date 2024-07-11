Спасатели нашли туриста, который оказался в труднопроходимом скальном участке

Туриста, который сошёл с тропы при спуске с плато горы Ай-Петри, спасли в Крыму. Об этом пишет агентство РИА Новости.
В местном управлении МЧС сообщили, что путешественника нашли, поскольку в труднопроходимом скальном участке была устойчивая сотовая связь.
"При спуске с плато горы Ай-Петри незарегистрированный турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом скальном участке. К счастью в данном месте была устойчивая сотовая связь и спасатели получили информацию о его местонахождении", — сказано в сообщении.
При помощи альпинистского снаряжения провели спасательную операцию. Турист не нуждался в медицинской помощи.
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