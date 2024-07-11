Турист потребовал вернуть ему деньги из-за опоздания на рейс

Турист подал в суд из-за опоздания на самолёт

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист опоздал на самолёт и потребовал вернуть ему деньги. Соответствующая информация опубликована на сайте Первого кассационного суда.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Путешественник заявил, что заблаговременно прибыл в аэропорт. По его словам, он опоздал на рейс из-за отсутствия объявлений о начале и завершении посадки. Тем не менее, суд первой инстанции установил, что пассажиры были проинформированы о времени отбытия самолёта. Он не удовлетворил требование туриста в возвращении денежных средств. Апелляционный суд, а впоследствии и кассационный поддержали принятое решение.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале.