Турист потребовал вернуть ему деньги из-за опоздания на рейс

Турист опоздал на самолёт и потребовал вернуть ему деньги. Соответствующая информация опубликована на сайте Первого кассационного суда.
Путешественник заявил, что заблаговременно прибыл в аэропорт. По его словам, он опоздал на рейс из-за отсутствия объявлений о начале и завершении посадки. Тем не менее, суд первой инстанции установил, что пассажиры были проинформированы о времени отбытия самолёта. Он не удовлетворил требование туриста в возвращении денежных средств. Апелляционный суд, а впоследствии и кассационный поддержали принятое решение.
Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.