Эксперт по выживанию Эдуард Халилов назвал типичные ошибки туристов, способные привести к несчастным случаям

Специалист по выживанию назвал опасные ошибки россиян на пляжах

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов указал на ошибки россиян во время отдыха, которые могут привести к трагедиям. Своими рекомендациями он поделился с "Пятым каналом".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По мнению эксперта, туристы часто выбирают неправильные места для отдыха. Он отметил, что не следует посещать пляжи, где могут находиться осколки стекла и банки. Также не подходят для купания водоёмы, популярные у рыбаков, так как существует риск запутаться в сетях и утонуть.

Халилов также предостерёг от употребления алкоголя перед купанием. Он подчеркнул, что в состоянии алкогольного опьянения человек не может адекватно оценить свои силы и координировать движения. Кроме того, туристы, заплывая на длинные дистанции, часто не учитывают, что путь назад будет таким же длинным, что приводит к потере сил и несчастным случаям.

Эксперт добавил, что россияне на отдыхе часто пренебрегают питьевым режимом и витаминными добавками, не защищаются от солнца, резко погружаются в воду и прыгают "рыбкой", а также не следят за своими детьми.