В российских гостиницах появится возможность заселения по биометрическим данным уже в этом году

В России введут систему заселения в отели с помощью биометрии

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

На выставке "Иннопром-2024" генеральный директор компании "СКБ Контур" Михаил Сродных сообщил о начале работы над интеграцией их гостиничного сервиса "Контур.Отель" с Единой биометрической системой (ЕБС). По его словам, уже в августе начнётся внедрение биометрической системы заселения в отели.

Фото: commons.wikimedia.org by CD kimyevi, CC BY-SA 4.0

Новый инновационный сервис позволит гостям заселяться по биометрическим данным: информация будет проверяться с помощью камер, интегрированных с ЕБС. Этот процесс включает создание карточки гостя и её автоматическую отправку в соответствующие органы.

Центр биометрических технологий подтвердил начало интеграции сервиса и планирует провести пилотный проект в нескольких московских отелях в ближайшие месяцы. Ожидается, что новый сервис значительно упростит процесс заселения, предоставляя гражданам возможность использовать биометрию вместо паспорта для удобства и безопасности.