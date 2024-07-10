В Иране сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолёта

В Иране механика засосало в работающий двигатель Boeing

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Иране механик попал в работающий двигатель самолета и не выжил, сообщает издание Bild.

Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, PDM

Абольфазл Амири выполнял плановое техническое обслуживание Boeing 737 иранской внутренней авиакомпании Varesh Airline, который 9 июня утром прибыл из Тегерана в аэропорт Чахбехара на юге страны.

Правый двигатель самолета в этот момент был запущен, а вокруг него была организована зона безопасности. Один из сотрудников случайно забыл там инструмент и вернулся за ним, после чего его засосало в двигатель.

В результате двигатель загорелся. Спасательная команда аэропорта оперативно прибыла на место происшествия и потушила пожар, но механику не удалось выжить. Ведется расследование инцидента.