Госдума планирует установить потолок цен на авиабилеты до конца 2024 года

Госдума ограничит рост цен на авиабилеты до конца 2024 года

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Госдуме предложили ввести ограничение на рост цен авиабилетов и установить их верхние границы, сообщает "Коммерсантъ" ("Ъ").

Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Депутаты планируют внедрить предельную стоимость авиабилетов в России до конца 2024 года. Состав рабочей группы, которая займется этим вопросом, был утвержден на заседании во вторник, 9 июля.

По данным издания, потолок цен может касаться лишь определенных категорий билетов. Депутат Николай Харитонов, назвавший себя автором инициативы, отметил, что нововведение будет направлено на льготные категории пассажиров и некоторые дополнительные маршруты.