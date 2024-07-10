Госдума планирует установить потолок цен на авиабилеты до конца 2024 года

В Госдуме предложили ввести ограничение на рост цен авиабилетов и установить их верхние границы, сообщает "Коммерсантъ" ("Ъ").
Депутаты планируют внедрить предельную стоимость авиабилетов в России до конца 2024 года. Состав рабочей группы, которая займется этим вопросом, был утвержден на заседании во вторник, 9 июля.
По данным издания, потолок цен может касаться лишь определенных категорий билетов. Депутат Николай Харитонов, назвавший себя автором инициативы, отметил, что нововведение будет направлено на льготные категории пассажиров и некоторые дополнительные маршруты.
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