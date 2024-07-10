Россиянин выпрыгнул из падающего самолета и выжил

Россиянин выжил, выпрыгнув из падающего самолета

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин успел выпрыгнуть на лету из падающего легкомоторного самолета. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation, CC BY-SA 2.0

По данным источника, мужчина находился в кабине рядом с пилотом. Полет проходил на малой высоте, что позволило ему выжить. Пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными переломами.

Предварительные данные указывают на то, что легкомоторный самолет Cessna-172 совершал экскурсионный полет для семьи в Татарстане. Самолет потерпел крушение и загорелся вблизи поселка Камское Устье. Пилот, а также мать с ребенком, к сожалению, погибли.