Как найти самые дешёвые авиабилеты: советы от блогера-стюардессы

Секреты экономии на авиабилетах: лучшие дни для покупки

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер-стюардесса раскрыла секреты экономии при покупке авиабилетов. Она утверждает, что есть много способов существенно сократить расходы на путешествия. Один из ключевых моментов — выбор дня недели для бронирования. По ее мнению, самые выгодные авиабилеты можно найти, бронируя их во вторник в полночь, а также по средам и субботам.

Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, CC BY-SA 3.0

Для начала поиска подходящего рейса стюардесса рекомендует использовать сервисы Google и Skyscanner, где можно отфильтровать по направлениям и бюджету. Она также советует использовать режим инкогнито и очистить кэш браузера, чтобы избежать дополнительных плат за историю поиска, которые взимают некоторые авиакомпании.

Блогер подчеркивает важность подписки на рассылку новостей авиакомпаний, что позволяет получать специальные предложения и скидки. Таким образом, начинающие любители авиапутешествий могут летать куда угодно, обеспечивая максимальную выгоду за свои деньги.