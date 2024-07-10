Как найти самые дешёвые авиабилеты: советы от блогера-стюардессы

Блогер-стюардесса раскрыла секреты экономии при покупке авиабилетов. Она утверждает, что есть много способов существенно сократить расходы на путешествия. Один из ключевых моментов — выбор дня недели для бронирования. По ее мнению, самые выгодные авиабилеты можно найти, бронируя их во вторник в полночь, а также по средам и субботам.
Для начала поиска подходящего рейса стюардесса рекомендует использовать сервисы Google и Skyscanner, где можно отфильтровать по направлениям и бюджету. Она также советует использовать режим инкогнито и очистить кэш браузера, чтобы избежать дополнительных плат за историю поиска, которые взимают некоторые авиакомпании.
Блогер подчеркивает важность подписки на рассылку новостей авиакомпаний, что позволяет получать специальные предложения и скидки. Таким образом, начинающие любители авиапутешествий могут летать куда угодно, обеспечивая максимальную выгоду за свои деньги.
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