Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Гоа с 1 октября

Аэрофлот возобновляет рейсы на Гоа с 1 октября

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 октября текущего года компания Аэрофлот восстанавливает регулярные авиарейсы между Москвой и Гоа.

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Полеты будут осуществляться из аэропорта Шереметьево дважды в неделю — по вторникам и субботам, обратные рейсы запланированы на среды и воскресенья. С 25 октября будет добавлена дополнительная частота рейсов: вылет из Москвы по пятницам и обратный вылет из Гоа по субботам. Все перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330, предлагающих два класса обслуживания — эконом и Бизнес. Продажа билетов уже началась. Это решение стало важным шагом после недавних задержек и отмен рейсов, вызванных нехваткой бортпроводников.