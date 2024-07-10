Почти половина авиапассажиров в России регулярно пользуются онлайн-регистрацией: исследование S7 Airlines

Авиакомпании назвали самые популярные дополнительные услуги среди авиапассажиров

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 49% авиапассажиров в России регулярно пользуются онлайн-регистрацией. Это самая востребованная дополнительная услуга, предлагаемая онлайн-сервисами авиаперевозчиков. Кроме того, пассажиры часто выбирают оформление дополнительного багажа и бронирование мест в салоне.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Northrop Grumman, CC0

Такие данные были получены авиакомпанией S7 Airlines в результате опроса, в котором приняли участие более 1500 россиян. Респонденты также поделились своими занятиями во время полета: 45% опрошенных спят, а 28% слушают музыку или смотрят фильмы.