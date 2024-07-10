Как сэкономить на путешествии во Вьетнам: советы от туроператора ITM group для бюджетных туристов

Туроператор ITM group придерживается принципа "не экономить на путешествиях, чтобы не превращать праздник жизни в проблемный отдых". Однако, существуют способы минимизировать расходы во время поездки. Представители компании поделились советами по экономии во Вьетнаме, сообщает портал "Тонкости туризма".
Во-первых, значительную экономию можно получить, выбирая групповые туры. В этом случае вы не тратите деньги на индивидуальные трансферы и экскурсии. Также можно сэкономить на перелётах, выбирая туры с рейсами китайских авиакомпаний с пересадками в Китае или рейсами авиакомпании "Туркменские авиалинии" с пересадкой в Ашхабаде.
Если вы владеете английским языком, можно сэкономить, присоединившись к международным экскурсионным группам с англоязычным гидом. Для передвижения по городу можно использовать тук-туки или заказывать такси через приложение. Самым популярным сервисом для этого в Азии является Grab. Однако эксперты не рекомендуют арендовать автомобиль из-за хаотичного движения, особенно в крупных городах.
Для питания наиболее экономичный вариант — фудкорты на курортах или заведения, популярные среди местных жителей.
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