Испания признана лучшей страной Европы для иностранцев в 2024 году по версии InterNations

Испания признана лучшей страной для жизни иностранцев в 2024 году

По данным мирового сообщества экспатов InterNations, Испания стала лучшей европейской страной для проживания иностранцев в 2024 году. Результаты опроса были опубликованы на официальном сайте организации.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы, CC BY 2.0

Тёплое государство второй год подряд возглавляет рейтинг европейских стран по версии Expat Insider. Более того, Испания оказалась единственной европейской страной в топ-10.

Мировое сообщество экспатов InterNations проводило опрос среди 12 000 иностранцев, представляющих около 175 национальностей. Они оценивали страны по таким критериям, как стоимость жилья, языковой барьер, качество жизни и др.

Первое место в мировом рейтинге заняла Панама. В топ-10 лучших стран для жизни также вошли Мексика, Индонезия, Колумбия, Таиланд, Бразилия, Вьетнам, Филиппины и ОАЭ. На последних местах списка оказались Германия, Финляндия, Турция и Кувейт.

Финляндия стала самой счастливой страной мира в 2024 году, в седьмой раз подряд возглавив рейтинг ООН.