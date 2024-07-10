Голландский блогер раскрыл 7 удивительных преимуществ России перед Нидерландами

Голландец раскрыл 7 вещей, которые в России лучше, чем в Нидерландах

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В своем блоге на платформе Дзен голландский автор, проживающий в России, рассказал о семи вещах, которые, по его мнению, лучше в России, чем в Нидерландах. Первым пунктом была отмечена русская зима, которая является редким явлением в его родной стране. Он выразил желание увидеть легендарные сугробы высотой до второго этажа, о которых ему доводилось слышать.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer, CC BY-SA 4.0

Автор также выделил ночные магазины, работающие круглосуточно и предлагающие доставку продуктов даже ночью, что в Нидерландах не встречается, так как супермаркеты закрываются вечером.

Он похвалил наличие бесплатных общественных туалетов в Москве, особенно в парках, на вокзалах, в кафе и даже рядом с Кремлем, отметив, что в Нидерландах за использование общественных туалетов часто требуется плата от 50 центов до одного евро.

Автор отметил также бесплатное университетское образование в России как значительное преимущество перед Нидерландами, где студенты обязаны платить не менее 2300 евро в год, независимо от выбора учебного заведения или специальности.

Другими преимуществами российской системы автор считает длительный отпуск по беременности и родам для матерей, достигающий до трех лет, в то время как в Нидерландах он ограничен 16 неделями.

Также голландский автор отметил более простую систему бюрократических процедур в России по сравнению с Нидерландами. Наконец, он поделился впечатлениями о русских дачах, которые существенно отличаются от нидерландских.