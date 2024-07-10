Бывшая стюардесса раскрыла самые сложные типы пассажиров, с которыми приходилось работать

Бывшая стюардесса поделилась опытом работы с самыми сложными типами пассажиров

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая стюардесса Virgin Atlantic поделилась опытом работы с самыми сложными типами пассажиров за 17 лет своей карьеры. В числе наиболее проблемных оказались модные блогеры-инфлюенсеры, которые часто требовали специального внимания и вели себя вызывающе, исходя из убеждения в своей важности благодаря большому количеству подписчиков в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Также в список проблемных пассажиров входили дети с ограниченными возможностями или неизлечимыми заболеваниями. Иногда родители этих детей не осознавали, что другие пассажиры могут испытывать неудобство из-за их состояния, особенно когда дети путешествовали в высших классах, что создавало дополнительные вызовы.

Ещё одной проблемой были матери с детьми из среднего класса, которые ожидали, что обслуживающий персонал будет заботиться о них как о нянях. Некоторые из них даже разрешали своим маленьким детям беспрепятственно бегать по самолету во время полета, несмотря на потенциальные опасности.

Также бывшую стюардессу раздражали незначительные споры между пассажирами из-за положения сидений или отказа некоторых открывать шторки или пристегиваться ремнями безопасности. Взаимодействие с пассажирами, у которых были культурные или религиозные особенности, иногда приводило к конфликтам во время полета, что делало работу особенно трудной.