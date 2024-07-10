Тревел-блогер Ансталь: для посещения пляжа лучше выбирать утреннее время

В какое время лучше отдыхать на пляже, поделилась руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.
По её мнению, лучше выбрать утренние часы, когда народу на пляже ещё мало.
"Конечно, лучше всего посещать пляж в будние дни. Время для посещения пляжа, чтобы там не было много народу, конечно, лучше выбирать утреннее, до 11 часов. Потому что многие туристы спят, значит, пляжи пустые в это время”, — рассказала блогер.
Кроме того, она посоветовала на ходить на пляж в обеденные часы, потому что велик риск обгореть или получить солнечный удар.
А вот время около 7-8 часов вечера тоже отлично подходит для купания, тогда не будет толпы, солнце не такое активное, а вода тёплая, передаёт NEWS.ru.
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