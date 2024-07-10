Тревел-блогер Ансталь: для посещения пляжа лучше выбирать утреннее время

Россиянам рассказали, в какое время лучше загорать на пляже

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В какое время лучше отдыхать на пляже, поделилась руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

По её мнению, лучше выбрать утренние часы, когда народу на пляже ещё мало.

"Конечно, лучше всего посещать пляж в будние дни. Время для посещения пляжа, чтобы там не было много народу, конечно, лучше выбирать утреннее, до 11 часов. Потому что многие туристы спят, значит, пляжи пустые в это время”, — рассказала блогер.

Кроме того, она посоветовала на ходить на пляж в обеденные часы, потому что велик риск обгореть или получить солнечный удар.

А вот время около 7-8 часов вечера тоже отлично подходит для купания, тогда не будет толпы, солнце не такое активное, а вода тёплая, передаёт NEWS.ru.