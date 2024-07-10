Индия открывает консульства в Казани и Екатеринбурге для укрепления связей с Россией

Новые консульства Индии откроются в Екатеринбурге и Казани

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индия намерена расширить своё присутствие в России, открыв новые дипломатические представительства в Казани и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Россию на 22-й индийско-российский саммит.

Фото: flickr.com by Саньям Бахга, CC BY-SA 2.0

Моди отметил, что открытие новых консульств будет способствовать развитию туризма и деловых связей между двумя странами. Он также подчеркнул важность укрепления стратегических отношений между Индией и Россией, что, по его словам, принесёт значительные преимущества народам обоих государств.