Индия открывает консульства в Казани и Екатеринбурге для укрепления связей с Россией

Индия намерена расширить своё присутствие в России, открыв новые дипломатические представительства в Казани и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Россию на 22-й индийско-российский саммит.
Моди отметил, что открытие новых консульств будет способствовать развитию туризма и деловых связей между двумя странами. Он также подчеркнул важность укрепления стратегических отношений между Индией и Россией, что, по его словам, принесёт значительные преимущества народам обоих государств.
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