The Sun: 5 альтернативных парижскому Диснейленду парков развлечений в Европе

5 парков развлечений Европы, которые могут составить конкуренцию Диснейленду в Париже

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Парижский Диснейленд — один из самых известных тематических парков в мире. Однако в Европе существуют и другие подобные парки, которые не менее интересны.

Фото: commons.wikimedia.org by Djurssommerlanddk is licensed under "Атрибуция"-Share Alike 4.0

Издание The Sun рассказало о 5 парках развлечений в Европе, которые достойны вашего внимания не меньше, чем Парижский Диснейленд.

Европа-Парк (Германия).

Ежегодно его посещают более 6 миллионов человек и он является третьим по популярности парком в Европе после Диснейленда.

В нём более 100 аттракционов, в том числе 13 американских горок, включая новейшую Volton Nevera.

Тиволи Гарденс (Дания).

Он был открыт в 1843 году и является одним из старейших в мире. Говорят, что этот маленький тематический парк в Копенгагене вдохновил на создание тематических парков Диснея.

Внутри 30 аттракционов, главной достопримечательностью которых является огромное колесо обозрения и американские горки, одни из старейших работающих деревянных американских горок.

Эфтелинг (Нидерланды).

Эфтелинг, открытый в 1952 году, является сказочным тематическим парком в Нидерландах.

Самые большие аттракционы включают Baron 1898, который имеет 120-футовый спуск в шахту, по которому вы движетесь со скоростью 55 миль в час, и Python, который имеет двойную петлю и штопор.

Двухколейные американские горки "Йорис эн де Драак" проносят своих пассажиров мимо 39-футового огнедышащего дракона. В парке также есть самый большой в мире качающийся корабль.

Среди нововведений — новый Fairytale suite, который открылся в отеле тематического парка в этом году, а также новый аттракцион Royal gazebo, открытие которого запланировано на следующий год.

Гардаленд (Италия).

Ежегодно около 3 миллионов посетителей посещают 7 американских горок, а также новый аттракцион Wolf Legend, который открылся в июне.

На территории есть 3 четырёхзвёздочных отеля, а также аквариум и Земля свинки Пеппы.

Порт Авентура Уорлд (Испания).

Наряду с аквапарком? на территории парка находится Ferrari Land, на котором самый быстрый и высокий аттракцион в Европе.

Red Force открылся в 2017 году, его высота составляет 112 метров, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Есть там и 6 тематических отеля, включая карибский, мексиканский, средиземноморский и западный.