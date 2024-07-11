The Sun: 5 альтернативных парижскому Диснейленду парков развлечений в Европе

Парижский Диснейленд — один из самых известных тематических парков в мире. Однако в Европе существуют и другие подобные парки, которые не менее интересны.
Издание The Sun рассказало о 5 парках развлечений в Европе, которые достойны вашего внимания не меньше, чем Парижский Диснейленд.
Европа-Парк (Германия).
Ежегодно его посещают более 6 миллионов человек и он является третьим по популярности парком в Европе после Диснейленда.
В нём более 100 аттракционов, в том числе 13 американских горок, включая новейшую Volton Nevera.
Тиволи Гарденс (Дания).
Он был открыт в 1843 году и является одним из старейших в мире. Говорят, что этот маленький тематический парк в Копенгагене вдохновил на создание тематических парков Диснея.
Внутри 30 аттракционов, главной достопримечательностью которых является огромное колесо обозрения и американские горки, одни из старейших работающих деревянных американских горок.
Эфтелинг (Нидерланды).
Эфтелинг, открытый в 1952 году, является сказочным тематическим парком в Нидерландах.
Самые большие аттракционы включают Baron 1898, который имеет 120-футовый спуск в шахту, по которому вы движетесь со скоростью 55 миль в час, и Python, который имеет двойную петлю и штопор.
Двухколейные американские горки "Йорис эн де Драак" проносят своих пассажиров мимо 39-футового огнедышащего дракона. В парке также есть самый большой в мире качающийся корабль.
Среди нововведений — новый Fairytale suite, который открылся в отеле тематического парка в этом году, а также новый аттракцион Royal gazebo, открытие которого запланировано на следующий год.
Гардаленд (Италия).
Ежегодно около 3 миллионов посетителей посещают 7 американских горок, а также новый аттракцион Wolf Legend, который открылся в июне.
На территории есть 3 четырёхзвёздочных отеля, а также аквариум и Земля свинки Пеппы.
Порт Авентура Уорлд (Испания).
Наряду с аквапарком? на территории парка находится Ferrari Land, на котором самый быстрый и высокий аттракцион в Европе.
Red Force открылся в 2017 году, его высота составляет 112 метров, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.
Есть там и 6 тематических отеля, включая карибский, мексиканский, средиземноморский и западный.
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