Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться стойкого макияжа губ: консилер под губной помадой
Оренбурженка стала жертвой мошенников при попытке заменить страховой полис
Банки начали повышают ставки по уже одобренным ипотекам
Эти породы собак не рекомендованы начинающим владельцам
Виктория Боня одобрила роман Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио
Компания CMAX Systems представила быстро возводимое жилье за $8000
Microsoft объявляет о завершении поддержки старых версий Windows 11
Капаррос: независимо от второго финалиста, испанцы выиграют Евро
Вот что обязательно нужно иметь в автомобиле
The Sun: 5 альтернативных парижскому Диснейленду парков развлечений в Европе

5 парков развлечений Европы, которые могут составить конкуренцию Диснейленду в Париже

2:49
Туризм

Парижский Диснейленд — один из самых известных тематических парков в мире. Однако в Европе существуют и другие подобные парки, которые не менее интересны.

5 парков развлечений Европы, которые могут составить конкуренцию Диснейленду в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Djurssommerlanddk is licensed under "Атрибуция"-Share Alike 4.0

Издание The Sun рассказало о 5 парках развлечений в Европе, которые достойны вашего внимания не меньше, чем Парижский Диснейленд.

Европа-Парк (Германия).

Ежегодно его посещают более 6 миллионов человек и он является третьим по популярности парком в Европе после Диснейленда.

В нём более 100 аттракционов, в том числе 13 американских горок, включая новейшую Volton Nevera.

Тиволи Гарденс (Дания).

Он был открыт в 1843 году и является одним из старейших в мире. Говорят, что этот маленький тематический парк в Копенгагене вдохновил на создание тематических парков Диснея.

Внутри 30 аттракционов, главной достопримечательностью которых является огромное колесо обозрения и американские горки, одни из старейших работающих деревянных американских горок.

Эфтелинг (Нидерланды).

Эфтелинг, открытый в 1952 году, является сказочным тематическим парком в Нидерландах.

Самые большие аттракционы включают Baron 1898, который имеет 120-футовый спуск в шахту, по которому вы движетесь со скоростью 55 миль в час, и Python, который имеет двойную петлю и штопор.

Двухколейные американские горки "Йорис эн де Драак" проносят своих пассажиров мимо 39-футового огнедышащего дракона. В парке также есть самый большой в мире качающийся корабль.

Среди нововведений — новый Fairytale suite, который открылся в отеле тематического парка в этом году, а также новый аттракцион Royal gazebo, открытие которого запланировано на следующий год.

Гардаленд (Италия).

Ежегодно около 3 миллионов посетителей посещают 7 американских горок, а также новый аттракцион Wolf Legend, который открылся в июне.

На территории есть 3 четырёхзвёздочных отеля, а также аквариум и Земля свинки Пеппы.

Порт Авентура Уорлд (Испания).

Наряду с аквапарком? на территории парка находится Ferrari Land, на котором самый быстрый и высокий аттракцион в Европе.

Red Force открылся в 2017 году, его высота составляет 112 метров, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Есть там и 6 тематических отеля, включая карибский, мексиканский, средиземноморский и западный.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Капаррос: независимо от второго финалиста, испанцы выиграют Евро
Вот что обязательно нужно иметь в автомобиле
Клубничное варенье без варки ягод: такой способ помогает им сохранить форму
Придуман новый метод уменьшения расходов на эквайринге
Эффективные способы борьбы со слизнями
Как сделать медовое обёртывание от целлюлита: рецепт для гладкой и упругой кожи
Россиянам рассказали, в какое время лучше загорать на пляже
Вот 5 шагов, которые помогут спасти урожай лука
ФНС закрыла компанию Реввы и Галустяна по продаже товаров для CS
Топ 5 идей для стильного ремонта спальни без люстры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников