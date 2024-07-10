На соревнования по скайраннингу приехали более 200 спортсменов из 28 стран

Россияне отлично подготовились к международным соревнованиям по скайраннингу

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Черногория стала популярным местом для проведения скайраннинговых соревнований уже второй год подряд, пишет mountain-race.ru.

В этот раз Чемпионат Мира по скайраннингу среди юниоров, RUMIJA SKYRUNNING, состоялся на побережье Адриатики в районе города Бар с 27 по 30 июня. Уникальное место с великолепными видами на море и озеро привлекло более 200 спортсменов из 28 стран, соревнующихся за медали в различных дисциплинах.

Организацией мероприятия занималась команда Skyrunning Serbia, которая уже завоевала популярность своими качественными гонками. Событие длилось 4 дня, начиная с представления сборных 27 июня. Из 11 стран спортсмены выиграли медали, а сильнейшими были сборные Испании, Японии и Великобритании.

На гоночной трассе выделялись Павел Тарасов, занявший 7 место на дистанции Sky Race, и Виктория Щербакова, занявшая 4 место на той же дистанции. Игорь Андреев также показал отличные результаты на своей дистанции SkyTrail.

Все участники отметили отличную организацию и захватывающие гонки, которые оставили незабываемые впечатления.