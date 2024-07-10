Участники ягодного праздника соберутся на гастрофестивале "Вишневарово"

12 и 13 июля в Тамбовской области состоится летний гастрономический фестиваль под названием "Вишневарово", пишет "КП".
В этом году праздник будет наполнен традиционными мероприятиями, такими как дефиле с участием вишневых элементов, конкурсы, спортивные соревнования и творческие марафоны. Гостей фестиваля порадуют разнообразными вишневыми угощениями, включая спелую ягоду, варенье, печенье и другие лакомства.
С 2016 года фестиваль "Вишневарово" стал традиционным событием для региона, но в этот раз он соберет представителей других "вкусных" праздников со всей страны. Гости из Нижнего Новгорода привезут "Вишневую метель", жители Балаково представят свой фестиваль клубники, а белорусы покажут свой Международный вишневый фестиваль.
Особым событием станет мастер-класс от участников других ягодных фестивалей, приуроченный к Году семьи в России. В нем примут участие многодетные семьи из различных городов Тамбовской области.
В прошлом году фестиваль "Вишневарово" был удостоен туристической премии "Маршрут построен" от медиагруппы "Комсомольская правда".
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