Участники ягодного праздника соберутся на гастрофестивале "Вишневарово"

Гастрофестиваль "Вишневарово" соберет представителей других "вкусных" праздников

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

12 и 13 июля в Тамбовской области состоится летний гастрономический фестиваль под названием "Вишневарово", пишет "КП".

Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, CC BY-SA 3.0

В этом году праздник будет наполнен традиционными мероприятиями, такими как дефиле с участием вишневых элементов, конкурсы, спортивные соревнования и творческие марафоны. Гостей фестиваля порадуют разнообразными вишневыми угощениями, включая спелую ягоду, варенье, печенье и другие лакомства.

С 2016 года фестиваль "Вишневарово" стал традиционным событием для региона, но в этот раз он соберет представителей других "вкусных" праздников со всей страны. Гости из Нижнего Новгорода привезут "Вишневую метель", жители Балаково представят свой фестиваль клубники, а белорусы покажут свой Международный вишневый фестиваль.

Особым событием станет мастер-класс от участников других ягодных фестивалей, приуроченный к Году семьи в России. В нем примут участие многодетные семьи из различных городов Тамбовской области.

В прошлом году фестиваль "Вишневарово" был удостоен туристической премии "Маршрут построен" от медиагруппы "Комсомольская правда".