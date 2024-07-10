Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Виктория Боня выразила публичную поддержку певице Алсу
Продавец продал девкит PlayStation 5 под видом "комплекта для пиццы"
Дочь Александра Абдулова Евгения сдала первый экзамен во ВГИК
Жена хирурга Хайдарова Сильваши едва не потеряла третьего ребёнка из-за стресса
Узнайте, какие кошки станут лучшими друзьями для детей
Пятерка самых необычных видов спорта
Названы причины, почему не стоит хранить разные виды сыра вместе
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
Среди россиян снижается количество тех, кто выбирает организованный туризм

Самостоятельный туризм в России набирает обороты

1:23
Туризм

Все больше жителей России предпочитают организовывать свои путешествия самостоятельно, пишет "КП".

Самостоятельный туризм в России набирает обороты
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Согласно исследованию НАФИ, за последние пять лет количество людей, которые не пользуются услугами туроператоров, возросло с 37 до 48%. Это означает, что число туристов, занимающихся планированием поездки, выбором отелей и покупкой билетов самостоятельно, увеличилось на 11%.

Эксперты подчеркивают, что этот тренд к самостоятельному туризму набирает обороты, в то время как количество людей, пользующихся пакетными турами, уменьшается. Показатели за последние пять лет говорят сами за себя: если в 2019 году 14% опрошенных обращались в турфирмы, то в 2024 году таких уже только 9%.

Почти у половины россиян за последние три года был опыт самостоятельных путешествий - 48%. Из них 39% предпочитают планировать свои поездки самостоятельно, только 9% выбирают различные комбинации самостоятельного и организованного туризма.

Согласно данным, россияне с высокими доходами чаще обращаются к турагентам за покупкой путевок. Люди с низким и средним заработком путешествуют самостоятельно. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний
Чем подкормить капусту для богатого урожая
Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство
Самостоятельный туризм в России набирает обороты
60-летний Николас Кейдж появился на публике с молодой женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников