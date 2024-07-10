Среди россиян снижается количество тех, кто выбирает организованный туризм

Все больше жителей России предпочитают организовывать свои путешествия самостоятельно, пишет "КП".
Согласно исследованию НАФИ, за последние пять лет количество людей, которые не пользуются услугами туроператоров, возросло с 37 до 48%. Это означает, что число туристов, занимающихся планированием поездки, выбором отелей и покупкой билетов самостоятельно, увеличилось на 11%.
Эксперты подчеркивают, что этот тренд к самостоятельному туризму набирает обороты, в то время как количество людей, пользующихся пакетными турами, уменьшается. Показатели за последние пять лет говорят сами за себя: если в 2019 году 14% опрошенных обращались в турфирмы, то в 2024 году таких уже только 9%.
Почти у половины россиян за последние три года был опыт самостоятельных путешествий - 48%. Из них 39% предпочитают планировать свои поездки самостоятельно, только 9% выбирают различные комбинации самостоятельного и организованного туризма.
Согласно данным, россияне с высокими доходами чаще обращаются к турагентам за покупкой путевок. Люди с низким и средним заработком путешествуют самостоятельно.
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