Среди россиян снижается количество тех, кто выбирает организованный туризм

Самостоятельный туризм в России набирает обороты

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Все больше жителей России предпочитают организовывать свои путешествия самостоятельно, пишет "КП".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Согласно исследованию НАФИ, за последние пять лет количество людей, которые не пользуются услугами туроператоров, возросло с 37 до 48%. Это означает, что число туристов, занимающихся планированием поездки, выбором отелей и покупкой билетов самостоятельно, увеличилось на 11%.

Эксперты подчеркивают, что этот тренд к самостоятельному туризму набирает обороты, в то время как количество людей, пользующихся пакетными турами, уменьшается. Показатели за последние пять лет говорят сами за себя: если в 2019 году 14% опрошенных обращались в турфирмы, то в 2024 году таких уже только 9%.

Почти у половины россиян за последние три года был опыт самостоятельных путешествий - 48%. Из них 39% предпочитают планировать свои поездки самостоятельно, только 9% выбирают различные комбинации самостоятельного и организованного туризма.

Согласно данным, россияне с высокими доходами чаще обращаются к турагентам за покупкой путевок. Люди с низким и средним заработком путешествуют самостоятельно.