Россиянам рассказали, в каких городах на Чёрном море можно отдохнуть с детьми

Пётр Щербаченко назвал города на Чёрном море для отдыха с детьми. Среди них есть Ялта

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко рассказал Российской газете, где на Чёрном море можно отдохнуть вместе с детьми.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

Он заявил, что выбор курорта зависит от предпочтений и потребностей семьи. Эксперт привёл в пример 5 городов на Чёрном море, которые больше всего подойдут для отдыха с детьми.

1. Ялта и Алушта (Крым). Славятся своими живописными пляжами, достопримечательностями и тёплым климатом.

2. Анапа Краснодарского края. На курорте есть песчаные пляжи, благоприятный климат и разнообразные развлечения для детей.

3. Сочи. Понравится туристам, которые любят совмещать пляжный и активный отдых. В Сочи есть парки аттракционов, ботанический сад, дельфинарий и многое другое.

4. Геленджик. Город известен своими красивыми пейзажами, чистым морем и уютными пляжами.

Ранее Pravda.Ru писала, что эксперты назвали 5 необходимых вещей для удачного путешествия.