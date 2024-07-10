Россиянам рассказали, в каких городах на Чёрном море можно отдохнуть с детьми

Доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко рассказал Российской газете, где на Чёрном море можно отдохнуть вместе с детьми.
Он заявил, что выбор курорта зависит от предпочтений и потребностей семьи. Эксперт привёл в пример 5 городов на Чёрном море, которые больше всего подойдут для отдыха с детьми.
1. Ялта и Алушта (Крым). Славятся своими живописными пляжами, достопримечательностями и тёплым климатом.
2. Анапа Краснодарского края. На курорте есть песчаные пляжи, благоприятный климат и разнообразные развлечения для детей.
3. Сочи. Понравится туристам, которые любят совмещать пляжный и активный отдых. В Сочи есть парки аттракционов, ботанический сад, дельфинарий и многое другое.
4. Геленджик. Город известен своими красивыми пейзажами, чистым морем и уютными пляжами.
Ранее Pravda.Ru писала, что эксперты назвали 5 необходимых вещей для удачного путешествия.
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