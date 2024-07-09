Специалисты рассказали, почему временный отказ от развлечений во время полёта полезен для психического здоровья

Психологи выяснили, чем полезна скука на борту самолёта

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В зарубежных социальных сетях набирает популярность новый тренд — rawdogging. Люди снимают себя во время длительных авиаперелетов, избегая игр, фильмов, книг и других видов развлечений. Некоторые даже отказываются от сна и еды. Психологи из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании считают, что эта практика полезна для психического здоровья.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Специалист по психологии эмоций Сэнди Манн отмечает, что недостаток внешней стимуляции, то есть скука, побуждает мозг стимулировать себя самостоятельно. Это помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, найти новые подходы к решению проблем и развивать креативность, сообщает Daily Mail.

Клинический психолог Дэниел Глейзер добавляет, что фокусировка на настоящем моменте, вызванная отказом от привычных развлечений, снижает уровень стресса и тревожности.