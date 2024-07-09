Специалисты рассказали, почему временный отказ от развлечений во время полёта полезен для психического здоровья

В зарубежных социальных сетях набирает популярность новый тренд — rawdogging. Люди снимают себя во время длительных авиаперелетов, избегая игр, фильмов, книг и других видов развлечений. Некоторые даже отказываются от сна и еды. Психологи из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании считают, что эта практика полезна для психического здоровья.
Специалист по психологии эмоций Сэнди Манн отмечает, что недостаток внешней стимуляции, то есть скука, побуждает мозг стимулировать себя самостоятельно. Это помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, найти новые подходы к решению проблем и развивать креативность, сообщает Daily Mail.
Клинический психолог Дэниел Глейзер добавляет, что фокусировка на настоящем моменте, вызванная отказом от привычных развлечений, снижает уровень стресса и тревожности.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.