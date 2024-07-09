Питание пилотов на долгих рейсах — что едят и почему рацион отличается от пассажирского

Пилот раскрыл особенности питания экипажа на рейсах

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие пассажиры интересуются, как и чем питаются пилоты во время длительных перелетов. Недавно пилот крупной авиакомпании под ником @karenpilot приоткрыл эту тайну.

Фото: flickr.com by John Christian Fjellestad, CC BY 4.0

Оказалось, что еда для экипажа значительно отличается от той, что подают пассажирам. Это связано с высокими требованиями к безопасности. Обычно пилоты получают разные блюда, чтобы снизить риск одновременного пищевого отравления обоих членов экипажа.

Они также избегают употребления жирной и тяжёлой пищи, которая может вызывать сонливость и дискомфорт. Напитки, предлагаемые пилотам, тоже тщательно отбираются. Обычно это вода, соки и чай, которые помогают поддерживать водный баланс организма. Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, могут употребляться в умеренных количествах для поддержания бодрости, но их количество строго контролируется.