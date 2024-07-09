Летний отпуск за рубежом обойдётся более чем в 200 тысяч рублей для большинства российских семей

Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний отдых за границей обойдётся почти двум третьям россиян в сумму свыше 200 тысяч рублей на семью, согласно опросу, проведённому группой "Ренессанс Страхование" и опубликованному в РБК. Из опрошенных 28% планируют или уже потратили от 200 до 300 тысяч рублей на отпуск, 24% — от 300 до 400 тысяч рублей, 6% — от 400 до 500 тысяч рублей, и 2% — более 500 тысяч рублей.

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Среди самых популярных направлений для отдыха оказались Турция (31%), Египет (22%), Таиланд (20%), Вьетнам (13%) и Грузия (12%). Также востребованы страны Центральной Азии, ОАЭ и Армения.

Примечательно, что каждый четвёртый респондент никогда не был за границей. Лишь 26% опрошенных посетили другие страны в прошлом году. Почти все россияне, планирующие или уже посетившие другие страны в этом году (99%), имеют опыт зарубежных путешествий.

В опросе приняли участие более 2 тысяч россиян старше 18 лет из крупных городов.