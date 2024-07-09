Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предложили продлить срок выдачи прав до 15 лет
Подполковник Дэвис: "У Украины нет никакой возможности победить Россию"
В России хозяев кошек вдвое больше, чем хозяев собак
Зачем добавлять яйцо в маринад для шашлыка
Инженер Духовников рассказал, как использовать морозилку вместо кондиционера
5 ситуаций, когда сотрудник ГАИ может заставить водителя выйти из машины
Как подобрать идеальный гардероб женщинам старше 50: советы стилиста
Специалист по безопасности Нестеров рассказал о скрытых опасностях нарукавников
Россия преподавала урок НАТО и показала альянсу его слабости
Турецкие повара назвали 10 продуктов, которых стоит избегать на шведском столе

Поварские советы: каких продуктов избегать на шведском столе

1:16
Туризм

Повара, работающие в турецких отелях, дали советы туристам, каких продуктов избегать на шведском столе. Они поделились своим мнением анонимно с aif. ru.

Поварские советы: каких продуктов избегать на шведском столе
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, CC BY-SA 4.0

Во-первых, кулинары рекомендуют не брать местные десерты, такие как пахлава и кадаиф, так как часто в них используют более дешевые ингредиенты вместо качественных.

Во-вторых, они советуют избегать готовых напитков, поскольку разведенные соки всегда хуже пакетированных. Также турки признались, что сами никогда не пьют чай и кофе из термоса, предпочитая свежезаваренный чай и кофе в зернах из кофемашины.

Турецкие повара также отметили, что не всегда умеют хорошо готовить блюда других кухонь. Поэтому суши, итальянская паста и пицца могут не оправдать ожидания туристов. Еще одно блюдо, которое стоит избегать, — долма из виноградных листьев, так как она часто слишком жесткая и имеет консервированный привкус.

Среди других продуктов и блюд, которые стоит обходить стороной, кулинары назвали котлеты сомнительного качества, местные алкогольные напитки, мясные колбасные изделия, мясное рагу и оливки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать Юрий Бочаров
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Последние материалы
В России хозяев кошек вдвое больше, чем хозяев собак
Зачем добавлять яйцо в маринад для шашлыка
Инженер Духовников рассказал, как использовать морозилку вместо кондиционера
5 ситуаций, когда сотрудник ГАИ может заставить водителя выйти из машины
Как подобрать идеальный гардероб женщинам старше 50: советы стилиста
Специалист по безопасности Нестеров рассказал о скрытых опасностях нарукавников
Россия преподавала урок НАТО и показала альянсу его слабости
Поварские советы: каких продуктов избегать на шведском столе
Журналисты сопоставили военные потенциалы НАТО и России с Китаем
Даня Милохин объяснил, как поменялось его материальное положение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников