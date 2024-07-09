Турецкие повара назвали 10 продуктов, которых стоит избегать на шведском столе

Повара, работающие в турецких отелях, дали советы туристам, каких продуктов избегать на шведском столе. Они поделились своим мнением анонимно с aif. ru.
Во-первых, кулинары рекомендуют не брать местные десерты, такие как пахлава и кадаиф, так как часто в них используют более дешевые ингредиенты вместо качественных.
Во-вторых, они советуют избегать готовых напитков, поскольку разведенные соки всегда хуже пакетированных. Также турки признались, что сами никогда не пьют чай и кофе из термоса, предпочитая свежезаваренный чай и кофе в зернах из кофемашины.
Турецкие повара также отметили, что не всегда умеют хорошо готовить блюда других кухонь. Поэтому суши, итальянская паста и пицца могут не оправдать ожидания туристов. Еще одно блюдо, которое стоит избегать, — долма из виноградных листьев, так как она часто слишком жесткая и имеет консервированный привкус.
Среди других продуктов и блюд, которые стоит обходить стороной, кулинары назвали котлеты сомнительного качества, местные алкогольные напитки, мясные колбасные изделия, мясное рагу и оливки.
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