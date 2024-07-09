Визовый центр Италии усложнил процесс подачи документов для россиян. Объявление об этом размещено на официальном сайте центра.
Сообщается, что с 8 июля анкеты старого образца для оформления шенгенских виз категории С больше не принимаются. Обновленный бланк можно скачать на сайте визового центра.
По данным Telegram-канала "Улететь", многим заявителям, которые заполняли анкеты несколько недель назад, приходится переделывать их на месте. Это усложняется тем, что в визовом центре нельзя пользоваться мобильными телефонами и отсутствует доступ в интернет.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.