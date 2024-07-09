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Визовый центр Италии усложнил процесс подачи документов для россиян

Итальянский визовый центр усложнил подачу документов для россиян

0:40
Туризм

Визовый центр Италии усложнил процесс подачи документов для россиян. Объявление об этом размещено на официальном сайте центра.

Итальянский визовый центр усложнил подачу документов для россиян
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Сообщается, что с 8 июля анкеты старого образца для оформления шенгенских виз категории С больше не принимаются. Обновленный бланк можно скачать на сайте визового центра.

По данным Telegram-канала "Улететь", многим заявителям, которые заполняли анкеты несколько недель назад, приходится переделывать их на месте. Это усложняется тем, что в визовом центре нельзя пользоваться мобильными телефонами и отсутствует доступ в интернет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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