Молния поразила россиянина во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии

Молния поразила россиянина на горе в Кабардино-Балкарии

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спасатели уже вторые сутки не могут эвакуировать тело российского альпиниста с горы Дыхтау в Кабардино-Балкарии из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по КБР.

Фото: PxHere is licensed under CC0

По предварительным данным, жителя Тольятти 1973 года рождения поразила молния во время восхождения на гору высотой более 5000 метров, и он погиб. Информация о происшествии поступила спасателям в воскресенье, 7 июля. Две группы сотрудников МЧС прибыли вертолетом на высоты 2700 и 3800 метров. Однако из-за низкой облачности, тумана и мокрого снега они не смогли добраться до места трагедии.

Сообщается, что второй участник восхождения остался в палатке на высоте 4700 метров. У него была связь и запас продуктов. В понедельник, 8 июля, его эвакуировали на вертолете в альпинистский лагерь "Безенги". Медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели ожидают улучшения погодных условий, чтобы забрать тело погибшего.