На центральном пляже Сочи туриста арестовали за нацистские татуировки

Турист из Екатеринбурга был задержан на пляже в Сочи из-за нацистских татуировок, сообщает "КП-Кубань".
Инцидент произошел на центральном пляже в Лазаревском районе. Отдыхающие заметили запрещенные символы на теле 44-летнего мужчины и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали его, доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении.
Суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему 15 суток административного ареста.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.