На центральном пляже Сочи туриста арестовали за нацистские татуировки

Турист из Екатеринбурга задержан в Сочи из-за нацистских татуировок

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Екатеринбурга был задержан на пляже в Сочи из-за нацистских татуировок, сообщает "КП-Кубань".

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, PDM

Инцидент произошел на центральном пляже в Лазаревском районе. Отдыхающие заметили запрещенные символы на теле 44-летнего мужчины и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали его, доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении.

Суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему 15 суток административного ареста.