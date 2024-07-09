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На центральном пляже Сочи туриста арестовали за нацистские татуировки

Турист из Екатеринбурга задержан в Сочи из-за нацистских татуировок

0:35
Туризм

Турист из Екатеринбурга был задержан на пляже в Сочи из-за нацистских татуировок, сообщает "КП-Кубань".

Турист из Екатеринбурга задержан в Сочи из-за нацистских татуировок
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, PDM

Инцидент произошел на центральном пляже в Лазаревском районе. Отдыхающие заметили запрещенные символы на теле 44-летнего мужчины и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали его, доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении.

Суд признал екатеринбуржца виновным и назначил ему 15 суток административного ареста.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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