Госдума приняла законопроект о введении туристического налога с 2025 года: что это значит для путешественников

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога с 2025 года. Информацию о сроках введения налога для поездок по России предоставило РИА Новости.
Согласно уточнениям, туристический налог будет отнесен к местным налогам, что даст возможность муниципалитетам устанавливать его с помощью своих нормативных актов. Ставки налога будут зависеть от сезонности и категории размещения, однако не превысят предельных значений, установленных в Налоговом кодексе.
По данным агентства, в 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Каждый год до 2029 года эта ставка будет повышаться на 1%, но после этого не будет превышать 5%. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в день. Законопроект будет рассмотрен на третьем чтении 10 июля.
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