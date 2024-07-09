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Отпуск в Шарм-Эль-Шейхе: как турагентство "Интурист" испортило отдых уфимским туристам

Суд Башкирии оштрафовал "Интуриста" за испорченный отдых в Шарм-Эль-Шейхе

1:51
Туризм

Верховный суд Башкирии наложил штраф на туристическое агентство "Интурист" за испорченный отпуск клиентам из Уфы, как указано в постановлении государственного органа. Разбирательства, начавшиеся в марте 2022 года, происходили после того, как отдыхающие решили провести отпуск в Шарм-Эль-Шейхе. Проблемы начались через три дня после заселения в отель, когда семья обнаружила, что их билеты на обратный рейс в Уфу были не действительными, сообщает mkset. ru.

Суд Башкирии оштрафовал "Интуриста" за испорченный отдых в Шарм-Эль-Шейхе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Клиенты связались с агентством, чтобы выяснить обстоятельства, однако последовали постоянные отмены и переносы рейсов. Несмотря на условия договора, агентство предложило билеты в Москву вместо Уфы и отказалось компенсировать стоимость проезда до Башкирии. Семью переселили в другой отель без их согласия, где царила плохая санитария, запах, грязь и нарушения условий проживания.

Ответ агентства на претензии клиентов был категоричным: "Мы оплачиваем проживание, вы можете улететь сами, если не довольны условиями". В конце концов, семья вынуждена была самостоятельно заселиться в приличный отель за свой счет. Все это время туроператор не предоставлял ясности относительно решения проблемы с вылетом, несмотря на то, что у одного из детей случилось отравление.

Семья решила лететь на свой страх и риск, оплачивая билеты до Казахстана, так как средств хватило только на этот рейс. Дорога до Уфы включала пересадки на поезде и автомобиле через Челябинск.

В итоге туристической компании были взысканы почти 230 000 рублей в качестве компенсации за ущерб и штраф за нарушение прав потребителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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