Жительница Краснодара потребовала от турагентства вернуть деньги за неудачный отдых

Туристка потребовала вернуть ей часть стоимости отдыха из-за "ужасного моря"

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Краснодара потребовала вернуть ей часть стоимости отдыха в Анапе из-за "ужасного моря". Об этом пишет TourDom.ru со ссылкой на юриста сети турагентств "Розовый слон" Марию Чапиковскую.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, PDM

Сообщается, что двое путешественников заказали в турагентстве проживание в отеле Анапы. По прошествии около двух недель после конца отдыха женщина запросила у турагентства возврат части средств за то, что её не проинформировали об "ужасном море". Портал отметил, что, вероятно, претензия возникла из-за водорослей — в конце июня море прогрелось до 24 градусов Цельсия, и появились условия для их роста. По словам Марии Чапиковской, туристка не сможет вернуть деньги.

"Перспективы нулевые. Информация о том, как выглядит и какие особенности есть у моря в Анапе, является общедоступной. И вообще это вопрос субъективных предпочтений: на курорт ежегодно ездит огромное количество людей и многие довольны отдыхом", — заявила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка взыскала с РЖД 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале.