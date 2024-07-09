В Сингапуре разрешили есть 16 новых видов насекомых: сверчки, саранча и другие деликатесы

В Сингапуре разрешили употребление 16 новых видов насекомых

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сверчки, кузнечики, саранча, медоносные пчелы, мучные черви, личинки майских жуков, тутовые шелкопряды и другие насекомые теперь доступны для любителей экзотической кухни. В Сингапуре разрешили употреблять в пищу еще 16 видов насекомых. Об этом сообщило Продовольственное управление Сингапура.

Фото: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK, CC BY 2.0

"Продовольственное управление Сингапура одобрило только те виды насекомых, которые традиционно употреблялись в пищу. Эти насекомые выращиваются на специализированных предприятиях, а не собираются в дикой природе," — говорится в заявлении.

На этих предприятиях тщательно контролируется безопасность и качество продукции. Кроме того, местные компании активно экспериментируют с различными видами насекомых, создавая новые блюда, сообщает НТВ.

Стоит отметить, что в жаркую погоду лучше избегать жареного мяса и шашлыка, так как такая пища тяжело усваивается организмом. Об этом напомнила диетолог Нурия Дианова.