Ужесточение досмотра в турецких аэропортах: новые правила безопасности

Турция ужесточает досмотр пассажиров в аэропортах

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Парламент Турции одобрил поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточат процедуру досмотра пассажиров в аэропортах, сообщает Anadolu.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

"Если досмотр с использованием специальных устройств не удается завершить, пассажир не будет допущен в аэропорт и на борт самолета, если он не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей", — говорится в сообщении.

Теперь сотрудники аэропорта могут проводить досмотр пассажиров и их багажа под наблюдением сил безопасности на основании письменного распоряжения аэропорта.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу ранее сообщил, что 29 июня аэропорт Антальи установил новый рекорд 2024 года, приняв и отправив 1146 самолетов и обслужив более 209 тысяч пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысяч пассажиров и 1190 самолетов.