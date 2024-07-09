Ужесточение досмотра в турецких аэропортах: новые правила безопасности

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Турция ужесточает досмотр пассажиров в аэропортах

1:08
Туризм

Парламент Турции одобрил поправки к закону о гражданской авиации, которые ужесточат процедуру досмотра пассажиров в аэропортах, сообщает Anadolu.

Турция ужесточает досмотр пассажиров в аэропортах
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

"Если досмотр с использованием специальных устройств не удается завершить, пассажир не будет допущен в аэропорт и на борт самолета, если он не согласится на ручной досмотр себя и своих вещей", — говорится в сообщении.

Теперь сотрудники аэропорта могут проводить досмотр пассажиров и их багажа под наблюдением сил безопасности на основании письменного распоряжения аэропорта.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу ранее сообщил, что 29 июня аэропорт Антальи установил новый рекорд 2024 года, приняв и отправив 1146 самолетов и обслужив более 209 тысяч пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 5 августа 2023 года, когда за сутки аэропорт обслужил более 214 тысяч пассажиров и 1190 самолетов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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