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Индонезия рассматривает законопроект о введении бесплатных виз для граждан России

Индонезия предлагает бесплатные визы для российских туристов

0:53
Туризм

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно предложил законопроект о введении бесплатных виз для граждан 20 стран, включая Россию. Этот шаг направлен на увеличение числа российских туристов в стране.

Индонезия предлагает бесплатные визы для российских туристов
Фото: Собственная работа by Azisrif, CC BY-SA 4.0

На данный момент российские туристы должны платить 35 долларов (примерно 3000 рублей) за визу по прибытии, а также 10 долларов (примерно 900 рублей) туристического налога при посещении Бали.

Тем не менее, многих россиян больше интересует возобновление прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, чем изменения в визовой политике. Первоначально планировалось полностью отменить визовые требования для ряда стран, но теперь предлагается заменить их бесплатными визами. Решение по этому вопросу ожидается до октября текущего года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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