Индонезия рассматривает законопроект о введении бесплатных виз для граждан России

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно предложил законопроект о введении бесплатных виз для граждан 20 стран, включая Россию. Этот шаг направлен на увеличение числа российских туристов в стране.
На данный момент российские туристы должны платить 35 долларов (примерно 3000 рублей) за визу по прибытии, а также 10 долларов (примерно 900 рублей) туристического налога при посещении Бали.
Тем не менее, многих россиян больше интересует возобновление прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, чем изменения в визовой политике. Первоначально планировалось полностью отменить визовые требования для ряда стран, но теперь предлагается заменить их бесплатными визами. Решение по этому вопросу ожидается до октября текущего года.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.