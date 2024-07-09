Индонезия рассматривает законопроект о введении бесплатных виз для граждан России

Индонезия предлагает бесплатные визы для российских туристов

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно предложил законопроект о введении бесплатных виз для граждан 20 стран, включая Россию. Этот шаг направлен на увеличение числа российских туристов в стране.

Фото: Собственная работа by Azisrif, CC BY-SA 4.0

На данный момент российские туристы должны платить 35 долларов (примерно 3000 рублей) за визу по прибытии, а также 10 долларов (примерно 900 рублей) туристического налога при посещении Бали.

Тем не менее, многих россиян больше интересует возобновление прямого авиасообщения между Россией и Индонезией, чем изменения в визовой политике. Первоначально планировалось полностью отменить визовые требования для ряда стран, но теперь предлагается заменить их бесплатными визами. Решение по этому вопросу ожидается до октября текущего года.