Обзор самых востребованных курортов Египта в текущем сезоне

Самые популярные направления для отдыха в Египте

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет, с его живописными пляжами, богатой историей и развитой туристической инфраструктурой, по-прежнему остаётся одним из самых востребованных направлений для отдыха. Египетские курорты пользуются большой популярностью у российских туристов.

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Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх — один из самых известных и посещаемых курортов Египта. Он располагает протяженными песчаными пляжами, изумрудными водами Красного моря и живописными коралловыми рифами. Здесь представлен широкий выбор отелей на любой вкус и кошелек, от бюджетных до роскошных. Шарм-эль-Шейх идеально подходит для дайвинга, снорклинга, водных видов спорта, а также спокойного пляжного отдыха.

Хургада

Хургада — популярный курортный город на побережье Красного моря, известный своими протяженными песчаными пляжами и развитой инфраструктурой. В Хургаде можно найти отели на любой бюджет, рестораны с разнообразной кухней, аквапарки, океанариумы и другие развлечения. Помимо пляжного отдыха, Хургада предлагает множество вариантов для активного времяпрепровождения, включая дайвинг, снорклинг, рыбалку и экскурсии.

Макади-Бэй

Макади-Бэй — относительно молодой, но уже очень популярный курорт на западном побережье Красного моря. Он славится великолепными песчаными пляжами, прозрачными водами и современной туристической инфраструктурой. Здесь можно найти все необходимое для комфортного семейного отдыха: отели высокого уровня сервиса, рестораны, развлекательные центры, спортивные площадки и многое другое.

Сафага

Сафага — небольшой курортный город, расположенный на западном побережье Красного моря. Он привлекает туристов своими великолепными пляжами с темным вулканическим песком, спокойными водами моря и развитой инфраструктурой. Сафага, в отличие от более оживленных курортов, предлагает более размеренный и расслабленный отдых, что делает его популярным семейным направлением.

Египетские курорты по-прежнему остаются одним из самых востребованных направлений у российских туристов благодаря своим живописным пляжам, тёплому морю, развитой инфраструктуре и доступным ценам.