Обзор бюджетного отдыха на побережье Азовского моря: куда поехать и сколько это стоит

Как недорого отдохнуть на Азовском море

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Мечтаете об отдыхе на море, но не хотите переплачивать? Тогда стоит обратить внимание на Азовское море — один из самых доступных вариантов пляжного отдыха для жителей центральной России. Здесь можно отлично провести время и при этом сэкономить.

Фото: flickr.com by Berit, CC BY 2.0

Маршруты к Азовскому морю

Добраться до курортов Азовского моря из Москвы и других городов Центрального региона можно несколькими способами. Один из наиболее популярных — это поездка на автобусе. Автобусные туры в Крым, Краснодарский край и Ростовскую область с остановками на курортах Азовского моря обойдутся в сумму от 5 до 15 тысяч рублей на человека в зависимости от длительности тура и уровня комфорта. Также можно добраться на своем автомобиле — дорога займет от 12 до 16 часов. Для тех, кто предпочитает поезда, курсируют ежедневные рейсы из Москвы в Ейск, Таганрог и другие города побережья.

Лучшие пляжи Азовского моря

Самые популярные и благоустроенные пляжи Азовского моря расположены в Темрюкском районе Краснодарского края, в городах-курортах Анапа и Ейск, а также в Таганроге и Ростовской области. Пляжи здесь песчаные, вода теплая и мелкая, что идеально для семейного отдыха. Особенно хороши пляжи Голубицкой, Кучугур, Долгой Косы, Должанской и Петрушино.

Цены на отдых

Одно из главных преимуществ отдыха на Азовском море — это доступность. Так, проживание в частном секторе на побережье обойдется в 500-1500 рублей в сутки на человека. Номера в недорогих пансионатах и гостевых домах стоят от 1000 до 3000 рублей в день. Питание в кафе и ресторанах, а также покупка продуктов на местных рынках также будет намного дешевле, чем на популярных курортах Черного моря.

Таким образом, Азовское море представляет собой достойную альтернативу более дорогим направлениям пляжного отдыха. Здесь вы сможете насладиться теплым морем, солнцем и отличным отдыхом по вполне доступным ценам.