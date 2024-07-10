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Актуальные способы добраться из Москвы на популярные южные направления

Куда и как москвичи могут сейчас отправиться на юг России

1:57
Туризм » Путешествия

В последнее время поездки москвичей на юг России стали сложными, но по-прежнему остаются востребованным направлением отдыха. Из-за ограничений на авиаперевозки, некоторые привычные варианты добраться до южных курортов сейчас недоступны. Однако альтернативные способы всё ещё позволяют жителям Москвы и Подмосковья отправиться на отдых.

Куда и как москвичи могут сейчас отправиться на юг России
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, CC BY-SA 4.0

Поезд

Железнодорожный транспорт по-прежнему остаётся одним из главных способов добраться на юг России из столицы. Скоростные "Сапсаны" и поезда дальнего следования курсируют по маршрутам Москва — Сочи, Москва — Анапа, Москва — Крым. Время в пути составляет от 12 до 20 часов, но путешествие на поезде позволяет взять с собой больше багажа.

Автобус

Автобусные туры из Москвы в южные регионы также продолжают пользоваться популярностью. Автобусы с комфортными условиями делают остановки в нескольких городах, что даёт возможность совместить отдых с интересными экскурсиями. Хотя время в пути может занимать 12-20 часов, такой способ передвижения остаётся сравнительно недорогим.

Личный автомобиль

Путешествие на личном автомобиле из Москвы на юг России по-прежнему остаётся актуальным вариантом, несмотря на определённые сложности. Хотя цены на топливо сейчас высоки, такой способ позволяет сэкономить на перевозке багажа и остановках в пути. Дорога от Москвы до Краснодарского края или Крыма займет около 12-18 часов.

В связи с текущими событиями стоит заранее тщательно планировать свою поездку на юг и быть готовым к возможным изменениям в расписании и маршрутах. Но в любом случае москвичи по-прежнему могут выбрать комфортный для себя способ добраться до солнечных и теплых южных курортов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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