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У Калининградской области будет особый туристический код

Для Калининградской области разрабатывают особый туристический код

1:20
Туризм

Студенты из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга активно работают над разработкой туристического кода для Калининградской области. Важное событие состоялось в БФУ им. Канта, где ведущие дизайнеры и студенты Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий собрались на конференции "Дизайн-система туристического кода". Об этом сообщают "Вести. Калининград".

Для Калининградской области разрабатывают особый туристический код
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

Мероприятие было организовано в рамках программы "Балтийский дизайн-2024". Участники представили многочисленные проекты и концепции, направленные на формирование уникального образа, способного подчеркнуть туристическую привлекательность нашего региона.

Особый интерес жюри вызвал у проекта Института бизнеса из Москвы. Авторы использовали существующий брендбук региона, расширив его за счет новаторских идей.

Важно отметить, что Калининградская область рассматривается как особая привилегия, доступная каждому. Множество представленных проектов интерактивны и позволяют зрителям взаимодействовать с ними. В основе всех проектов лежит идея, что туристический код должен стать не просто набором визуальных элементов, а возможностью для активного взаимодействия со зрителями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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