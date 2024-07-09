Куда чаще всего едут туристы из Китая, прибывающие в Россию?

В этой части России туристы из Китая бывают чаще всего

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прошлый год показал, что 70% китайских туристов, посетивших Россию по программе группового безвизового посещения, выбрали Дальний Восток. Это свидетельствует о возрастающем интересе китайцев к этой части России, передает ТАСС.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Межправительственная комиссия РФ и КНР проходила во Владивостоке под руководством Юрия Трутнева. Встречу с китайской стороной возглавил заместитель премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцин.

Трутнев отметил большие перспективы сотрудничества в сфере туризма и выразил готовность направить готовые инвестиционные предложения китайской стороне. Он также подчеркнул значительный интерес китайских туристов к посещению восточных регионов России, особенно в Дальнем Востоке.