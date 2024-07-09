Пассажирка отсудила у РЖД 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале

Пассажирка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка отсудила у РЖД компенсацию в размере 100 тысяч рублей за давку на вокзале. Об этом пишет Telegram-канал "Дзержинский районный суд гор. Волгограда".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Сообщается, что в июле 2023 года Ксения находилась на железнодорожной станции Адлера. В определённый момент на эскалаторе собралось очень много людей. Некоторые из них упали, в том числе и на Ксению. Сотрудники вокзала вовремя не остановили эскалатор. В результате пассажирка получила травму. Она обратилась в больницу для получения медицинской справки. После этого женщина направилась в суд с требованием компенсации морального вреда. Он встал на сторону пассажирки. Тем не менее, решение суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Pravda.Ru писала, что таможенники задержали пассажирку, которая пыталась провести 50 тысяч евро.