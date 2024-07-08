В Мончегорске запущен первый в Заполярье хаусбот для постоянного проживания и путешествий по воде

В Заполярье открылась первая плавучая гостиница

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Заполярье появился первый плавучий хаусбот — удобный дом на воде, предназначенный для постоянного проживания и способный перемещаться по водоёму. Об этом сообщает "РИА Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by N-Lange.de, CC BY-SA 3.0

Хаусбот расположен на озере Лумболка в Мончегорске, Мурманской области. Это первая плавучая гостиница, работающая в условиях Крайнего Севера. С её палуб можно наблюдать северное сияние зимой, ловить рыбу летом и загорать в августе.

Такие дома уже популярны в центральной и южной частях России, но в Заполярье они появились впервые.