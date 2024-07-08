Анталья принимает больше туристов, чем когда-либо, но отели остаются пустыми

Турция столкнулась с исчезновением иностранных туристов

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отельеры на турецких курортах отмечают явное несоответствие между заметным ростом количества гостей из-за рубежа и относительно скромными показателями загрузки гостиниц, сообщает turizmguncel.com.

Фото: commons.wikimedia.org by FoxZh, CC BY-SA 4.0

В этом году Турция идёт на рекорд по числу иностранных туристов, однако отели заполнены в среднем только на 60-70%. Эксперты задаются вопросом: где находятся эти туристы?

Президент Ассоциации отельеров и туристических операторов Кемера (KETOB) Динчер Сарыкая поясняет, что количество новых отелей незначительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, и это не может быть причиной недостаточной заполняемости. Спрос на аренду домов и квартир минимален, что исключает их как альтернативу отелям. Пропажа туристов в Анталье требует дополнительного исследования, и есть надежда на скорое нахождение ответа.

Специалист отмечает, что число прибытий в Анталью выше, чем в прошлом году. Это подтверждается не только статистическими данными, но и числом ежедневно прилетающих самолётов. Возможно, из-за высокой стоимости проживания туристы выбирают небольшие, более дешёвые гостиницы, соответствующие их бюджету.